自律神経失調症の原因について解説していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「自律神経失調症」を発症したら「食べてはいけないもの」はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資格 医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポー