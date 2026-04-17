突然ですが、「ユネスコ」の正式名称知っていますか？国際機関の1つ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「国際連合教育科学文化機関」でした！ユネスコとは「国際連合教育科学文化機関」の略称です。国際連合の専門機関の一つで、教育、科学、文化の分野を通じて国際社会の平和と発展に貢献することを目的として設立されました。活動としては、世界各地の文化遺産や自然遺産を保護する「世界遺産」の登録や保全がよく知