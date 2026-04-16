50代の男性たちの間では、どうやら「友達がいない」のが悩みの1つになっているようだ。女性たちは、むしろ「ソロ」で行動するのがはやりであり、旅行にしろ習い事にしろ、「初めて1人で行ってみたら楽しい」という声が多いのが最近の特徴だ。グループで行動するのが嫌なわけではないが、どちらかといえば家族やコミュニティーの中でずっと気を使ってきた女性たちは、1人なら「気を使わなくて済む」快適さを身につけてきたのだろう