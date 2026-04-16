見事な所作の裏では思わぬハプニングが――。フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『転校生ナノ』(24日20:00〜)の完成披露試写会が16日、東京・台場の同局で行われ、主演で今作が俳優デビューとなる仲島有彩と監督陣が登壇。仲島は、弓道未経験から挑んだ撮影の苦労に加え、照明器具に矢を当ててしまったという告白まで飛び出し、会場は笑いに包まれた。仲島有彩このドラマは、学園という閉鎖空間を舞台に、ある日突然クラス