１６日、国務院新聞（報道）弁公室が北京で開いた１〜３月の国民経済の状況に関する記者会見。（北京＝新華社記者／潘旭）【新華社北京4月16日】中国国家統計局が16日発表した1〜3月の国内総生産（GDP、速報値）は33兆4193億元（1元＝約23円）で、物価変動の影響を除く実質で前年同期比5.0％増となった。中国経済は年初から堅調な動きを示している。1〜3月の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値（