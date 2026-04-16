北海道町村会の棚野会長は、道や札幌市に冬のオリンピックを招致する際には、道内“分散型”での開催を要望しています。また、「招致する段階から子どもたちに夢を与えたい」と強調しました。一方、４月１５日に棚野会長と面会したという札幌市の秋元市長は、「招致は断念ではなく停止している状況で、いまは招致に動くタイミングではない。開催できるとなれば町村会と思いは一緒」などと話したといいます。町村会としては、今後の