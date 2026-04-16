大阪6月限 日経225先物59590+1230（+2.10％） TOPIX先物3811.0+30.5（+0.80％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1230円高の5万9590円で取引を終了。2月26日につけた高値5万9500円を突破した。寄り付きは5万8680円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8570円）を上回る形で、買いが先行して始まった。開始直後につけた5万8580円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の