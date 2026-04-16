元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、仕事に全力で打ち込まない人々に喝を入れた。三崎氏は「円安に歯止めが効かない。この流れは簡単には止まらない。もう国がなんとかしてくれる時代は終わったと思ったほうが良い」とポスト。また「今後も物価は上がり続け、給料は簡単に増えない。この現実から目を背けて『静かな退職』とか言ってる奴、人生詰むよ。文句を言う暇があるな