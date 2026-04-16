6月20日の「世界難民の日」を前に、岡山市北区の池田動物園に青いこいのぼりが掲げられました。 【写真を見る】6月20日「世界難民の日」を前に池田動物園に国連カラーの青い“こいのぼり”【岡山】 「動物たちと花フェス2026」実行委員会が、「世界難民の日こいのぼりプロジェクト」の協力を得て掲げるものです。 「どうぞ！」 国連カラーと同じ青色のこいのぼり。「徳永こいのぼり」が手がけた子どもの成長を願う