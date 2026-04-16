永田町に不穏な空気が漂っている。高市早苗首相の求心力に、陰りが見え始めているというのだ。官邸内のみならず、自民党内でも“孤立”がささやかれるきっかけとなったのは、党参院幹事長の石井準一氏が15日に立ち上げた新グループ「自由民主党参議院クラブ」だ。もっとも、この組織は、従来の派閥とは一線を画す。「あくまで参院の結束を目的としたグループです」そう語るのは、麻生派の中堅議員だ。旧茂木派、旧二階派、さら