4月15日にYouTubeで配信された“逆転就活リアリティ”番組『REAL CAREER』。“今度こそ本気で変わりたい”とキャリアチェンジを賭けて崖っぷちの志願者3人が集まったのだが、主催者で“連続企業家”として知られる溝口勇児氏（41）が投げかけた言葉が、SNSで波紋を広げている。同番組は、母体であるビジネス系番組『REAL VALUE』でチェアマンを務める溝口氏、“青汁王子”こと三崎優太氏（37）と、著名起業家の西川将史氏（43）が