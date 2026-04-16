１４日、山丹馬場を移動する馬の群れ。（ドローンから、張掖＝新華社配信／王超）【新華社張掖4月16日】中国甘粛省の山丹馬場で春の耕作が本格化している。牧畜民らは農作業が円滑に進むよう、馬の群れを畑から引き上げ、冬の間に養生していた草原へと数回に分けて誘導した。１４日、山丹馬場を移動する馬の群れ。（ドローンから、張掖＝新華社配信／王超）１４日、山丹馬場を移動する馬の群れ。（ドローンから、張掖＝新華社配