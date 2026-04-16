金融とメディアの融合による地方創生をめざし、新潟県信用組合とTeNYテレビ新潟が連携協定を結びました。食に関する“ガイドマップ”をデジタルメディアを活用して利便性を向上させるほか、特殊詐欺被害の防止に向けた呼びかけなどで連携していくということです。