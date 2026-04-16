米スポーツメディア『The Athletic』は15日（日本時間16日）、ドジャースの佐々木朗希投手を巡り、先発からリリーバーに再転向する可能性について言及。ドジャース加入前から、メジャー関係者の間では「最終的には抑えになる」という主張があったことを伝えた。 ■最大問題は「ストライクが入らない」 読者からの質問に答える『The Athletic』の恒例企画。今回、「ロウキ・ササキの最大の