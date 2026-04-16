記事ポイントGDEPソリューションズ株式会社がローカルLLM/RAG向けの新製品「G-RAGrid」と「G-RAGent」の開発を発表G-RAGridがマルチGPU環境の最適化で同時利用や段階的な拡張に対応G-RAGentが社内データを活用した文書生成や要約をローカル環境で担うAIエージェントを目指すGDEPソリューションズが、ローカルLLM/RAG活用を広げる新製品「G-RAGrid」と「G-RAGent」の開発を発表しています。GDEPソリューションズは、既存の「G-RAGon