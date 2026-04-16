2026年4月8日（水）に放送された『ツギハギ水曜日～ラフ次元の遅咲き19BLUES～』に、芸人、童話作家、映画製作総指揮、脚本家など様々な肩書きを持つキングコング西野亮廣さんがゲストで登場！ ©️ABCラジオ 現在、上映中の『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』の舞台挨拶で様々な映画館へ足を運んでいる西野さん。今回、その合間を縫ってラフ次元のラジオに出演いただいた。