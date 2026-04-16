キヤノンマーケティングジャパンが３日続伸。ＳＭＢＣ日興証券は１５日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「１」でカバレッジを開始した。目標株価は４１５０円に設定した。キヤノン製品の販売網を生かしＩＴサービス企業へ進化することを評価している。ＩＴソリューション事業を拡大することで売り上げ・利益率ともに向上せさ、今後５期の純利益は年平均成長率（ＣＡＧＲ）５．３％で成長する、と予想して