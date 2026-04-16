かつての「東京線」「神奈川線」の境目首都高速道路は2026年4月15日、K1横羽線下り「大師本線料金所」の撤去に着手すると発表しました。【こ、これがPA…!?】長期閉鎖となる料金所の隣の「首都高最小級PA」の今後（地図／写真）5月11日22時をもって、大師本線料金所は運用を停止。以降「撤去工事完了までは料金所の建物は残りますが、停車せずご通行ください」ということです。大師本線料金所はかつて、エリア別の一律料金区