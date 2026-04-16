夫を突然亡くしたとき、これからの生活でまず気になるのが「遺族年金はいくら受け取れるのか」という点ではないでしょうか。特に、会社員として働いていた夫の収入が月30万円ほどの場合、自分はいくらくらい受給できるのか、具体的な目安を知りたい方は多いはずです。 この記事では、遺族年金の基本的な仕組みとともに、月収30万円のケースにおける目安となる受給額について、分かりやすく解説します。 遺族