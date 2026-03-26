バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[ラファエル ホダル] 2 - 0 [カミラ ウゴ カラベリ] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第3日がスペイン バルセロナで行われ、男子シングルス2回戦で、ラファエル ホダルとカミラ ウゴ カラベリが対戦した。 第1セットはラファエル ホダルが6-