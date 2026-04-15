4月12日に都内で開催された自民党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の鶫真衣（つぐみまい）3等陸曹が制服を着て登壇し、国歌を斉唱したことが物議を醸している。自衛隊法第61条には（政治的行為の制限）として《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らかの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為