3月23日、行方不明となった京都府南丹市の小学校・安達結希くん（11）。のべ1000人以上による大規模な捜索がおこなわれ、3月29日に黄色の通学用カバン、4月12日に結希くんのものと思われる靴が山林で発見された。そして、状況が動いたのは4月13日のことだ。事件担当記者が解説する。「身元不明の子どもの遺体が発見され、翌14日には結希くんだと発表されました。遺体はあお向けで野ざらしの状態だったようです。刺し傷などの目立っ