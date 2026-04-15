チヌチリ＆ひとくち鱧のカレームニエル定食（900円）提供：岡山県 県産水産物の消費拡大を目的に、岡山県庁の食堂「おかやま晴れの国食堂」に4月20日、特別メニューが登場します。岡山県が15日、発表しました。 特別メニューは、岡山県内のスーパーなどで県産水産物を購入した人を対象に「おかやま旬の魚投稿キャンペーン」を実施し、寄せられた122件のレシピ・料理映像の中から選ば