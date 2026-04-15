元テレビ東京アナウンサーでフリーの大橋未歩（47）が15日、インスタグラムを更新。在住する米ニューヨークで反戦デモに参加した思いをつづった。エッセー「ニューヨークの林檎をむいて食べたい」を大和書房のWEBマガジン「だいわlog」で連載中。15日に公開された最新回では、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に反対するデモに参加した模様がつづられている。インスタグラムでは、そのエッセーの一部を転載。「ニューヨー