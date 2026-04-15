広州市南沙区政府は13日、同区初の自動運転スマート遊覧船の航路が先ごろ開通したことを発表した。このスマート遊覧船は全自動航行や一体化インテリジェントキャビン、マルチ娯楽機能などを備えた近未来感溢れる遊覧船で、快適に水上を移動できるため、広州の文化観光の新たな注目ポイントとなっている。外観を見ると、自動運転スマート遊覧船は、丸みのある曲線的なデザインで、船内には舵輪はなく、既定の航路を自動で正確に航行