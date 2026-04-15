立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年4月15日にXを更新。高市早苗首相とタレントのMEGUMIの対談の「話題」に疑問を呈した。「『話題』と、報道されるものなのかしら」高市首相は13日に自民党本部でMEGUMIと対談、仕事や美容が話題になったと報じられた。蓮舫氏は15日にXでこのニュースについて言及。「中東情勢、止まらない物価高」と現在取り沙汰されている問題に触れた。その上で、「いま、これは優先順位の高い対談で、『話題』と