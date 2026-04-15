現在セリエAで5位と躍動しているFCコモ。先日行われたセリエA第32節では首位インテルに3-4で敗れたものの、インテル相手にシュート23本も放つなど攻撃的なスタイルで観衆を魅了してみせた。チームを作り上げたのは、現役時代にアーセナルやバルセロナ、チェルシーで活躍した元スペイン代表MFセスク・ファブレガスだ。セスクはスペイン人監督らしい魅惑の攻撃サッカーをコモに植え付けていて、今のセリエAでも1、2を争うほど見てい