【漫画】本編を読む『長男の嫁ってなんなの？』（ツムママ/KADOKAWA）は、「長男の嫁」という立場を押しつけられた女性が、義実家の中で苦しみながら生きる姿を描いた人間ドラマだ。結婚して4年、子どもができない主人公・つくしは義母から「不妊の嫁」と呼ばれ、肩身の狭い思いをしながら暮らしている。長男である夫が家業を継ぐため、義実家の敷地内にある離れに住むことを条件に結婚したが、台所は義母の住む母屋にしかなく、