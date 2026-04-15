コメ関税がゼロになり、アメリカ側も農産物の輸入時の関税をゼロにしたら、日本農業に何が起きるのか。日本からアメリカへ農産物を輸出する場合を想定して、考えてみると意外な結論が見えてきた。※本稿は、野口憲一『コメ関税ゼロで日本農業の夜は明ける』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。関税より高い壁となるのが農産物輸出の「非関税障壁」日本の農産物の品質は高いので、「関税がゼロになれば、すぐにでも輸出が