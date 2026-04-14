【漫画】本編を読む『結婚したい39歳の私と最低クズ男の最悪なウソ』（ミロチ/KADOKAWA）は、アラフォー女性の焦りや期待、そして裏切りの痛みを等身大の視点から描いた作品だ。 「いつかは大好きな人と結婚して子どもを産みたい」そんな願いを抱く39歳の春子は、7年付き合っていた彼氏と別れたばかり。結婚と子どもを諦めきれない彼女は、さっそく次の出会いを求めてマッチングアプリに登録する。すると同い年で趣味も合う会社員