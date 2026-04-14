金沢市片町で風俗店の営業を認める見返りに、みかじめ料の名目で現金4万円を受け取ったとして警察は8日、暴力団幹部の男ら2人を逮捕しました。暴力団排除特別強化地域での禁止行為の摘発は石川県内で初めてです。県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組傘下組織・滝本組の幹部の男(56）と津幡町に住む無職の男(49)です。警察によりますと、2人は2025年4月下旬に金沢市片町の風俗店を経営する人物から