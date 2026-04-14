13日、テヘラン中心部の革命広場を歩く人々/Vahid Salemi/AP（CNN）米国のトランプ大統領は、イランに経済的な痛手を負わせることで数週間にわたる空爆では成し遂げられなかったことを実現できると信じている。つまりイラン政府の意志を挫（くじ）き、譲歩を迫れると考えている。しかしこれはイランにとっての痛みの限界値を読み間違えている可能性があると、一部の専門家が指摘している。海上貿易の要衝であるホルムズ海峡の封鎖