優秀なスキルと言動で人気を博している霜降り明星・粗品(33）。多くのファンから天才だと持て囃されているが、その実態は優れたプロデュース能力によるものだと恋愛コラムニスト・カウンセラーの堺屋大地氏は指摘する。【こちらも読む】不規則発言で毒を吐く粗品はなぜTV&CMに出続けられる？ 今度は“先輩”嘉門タツオを「大嫌いな老害」とバッサリそしてそのテクニックは、職場や学校といった身近なコミュニティーでも応