ヒト免疫不全ウイルス(HIV)はヒトの免疫細胞に感染して免疫不全を引き起こし、最終的に後天性免疫不全症候群(AIDS、エイズ)を発症させます。新たに、ノルウェーのオスロに住むHIV患者の男性が「HIVへの遺伝的抵抗性」を持つ兄弟から造血幹細胞移植を受け、HIVの「持続的寛解」を達成したと報告されました。Long-term HIV-1 remission achieved through allogeneic haematopoietic stem cell transplant from a CCR5Δ32/Δ32 sibli