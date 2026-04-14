バスケットボール女子日本代表の田中こころ（20）が13日（日本時間14日）に開催された米女子プロバスケットボールWNBAのドラフト会議でゴールデンステート・バルキリーズの3巡目となる全体38位で指名された。日本女子バスケットボール界の新星が世界への扉をこじ開けるチャンスをつかみ取った。高いゲームメーク力と勝負強さを兼ね備えた田中は、年代別代表でも中心選手として活躍。視野の広さと冷静な判断力を武器に、国内外