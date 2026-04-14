ローソンは、4月14日から関東甲信越地区(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)の約4,600店で、「ペヤング 激辛やきそば」とコラボした「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」を発売する。なお、「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」では販売しない。【商品画像はこちら】付属の激辛ソースを辛さを調整できる「焼そば」&激辛ソースを2回入