ローソンが「ペヤング 激辛やきそば」とコラボ!自分で辛さを調整できる「辛さ俺流焼そば」&「そばめし風おにぎり」発売【関東甲信越限定】

ローソンは、4月14日から関東甲信越地区(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)の約4,600店で、「ペヤング 激辛やきそば」とコラボした「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」を発売する。なお、「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」では販売しない。

【商品画像はこちら】付属の激辛ソースを辛さを調整できる「焼そば」&激辛ソースを2回入れた「そばめし風おにぎり」

今回発売する2品は、群馬県伊勢崎市に本社を置くまるか食品のロングセラー商品「ペヤング」シリーズの中でも人気が高い「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナルメニュー。

ローソンでは、2025年8月にもペヤングとコラボした激辛の麺やおにぎり3品を発売した。「激辛ペヤングおにぎり」は特に30〜50代の男性からの人気が高く、今回再発売することにしたという。

◆「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」(税込559円)

麺にあおさや削り節を混ぜ合わせ、和風だしを加えることで、辛さだけではなく旨味も感じられる。付属の激辛ソースを自分で量を調整しながら加えることで好みの辛さに仕立てられる。

◆「激辛ペヤングおにぎり」(税込192円)

ご飯を炊く時と炊き上がった後の2回激辛ソースを入れたそばめし風おにぎり。ペヤングの特徴である「ふりかけ」を混ぜ込んでいる。