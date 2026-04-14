あなたは読めますか？突然ですが、「河豚」という漢字読めますか？高級食材として有名ですが、なぜこの二つの漢字が組み合わさっているのか、不思議に思ったことはありませんか？気になる正解は……「ふぐ」でした！河豚とは、敵を威嚇するために体を膨らませる特徴を持つ魚のことです。中国では揚子江などの河川に生息する種が親しまれており、その姿が「豚」のようにふっくらしていること、また釣り上げると豚のような鳴き声を出