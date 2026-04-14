幼稚園の保育参観や行事は、子どもの成長を間近で感じられる大切な機会ではないでしょうか。一方で、下の子がいる家庭にとっては悩みどころでもあります。預け先が見つからず旦那さんに休みを取ってもらったものの、せっかくなら一緒に見たい……。そんな状況で、夫婦と下の子で行事に参加することに迷うママの声が投稿されました。『幼稚園の参観などの行事に、夫婦と下の子で行くのはどう思う？一時保育が使えず、旦那に休みを