エービーシー・マートは、4月10日(金)、大阪府泉南市のイオンモールりんくう泉南1Fに「ABC-MART GRAND STAGE りんくう泉南店」をオープンした。オープンを記念して、4月10日(金)〜20日(月)の期間に買い物をお得に楽しめるキャンペーンを開催している。エービーシー・マートについてエービーシー・マートは、靴と衣料の輸入販売商社「国際貿易商事」から1985年にスタート。「世界共通の品質を世界共通の価格で」を創業以来の経営方