GIGAZINEでは年に3回、アンケートに答えるだけでプレゼントがゲットできるプレゼント大放出企画を実施しています。プレゼント企画ではGIGAZINE読者にさまざまな質問に答えてもらっているのですが、今回は2025年12月に実施したアンケートから、「PCで使用しているメールクライアント」と「スマートフォン(iOS/Android)で使用しているメールクライアント」の2項目についてまとめてみました。まず、「PCで使用しているメールクライア