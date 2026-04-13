自動運転バスによる事故は今回が3回目です。12日、弥彦村で自動運転バスと歩行者が接触する事故があり男女2人がケガをしました。弥彦村は会見を開き「ヒューマンエラーの可能性が高い」と話しています。 ■弥彦村 本間芳之村長 「このような事故を発生させてしまったことについて、弥彦村としても深くおわびを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。」 弥彦村は13日午後に会見を開き、本間芳之村長