韓国の7人組グループ・BTSが、4月9日および11日・12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の初公演を成功裏に終えた。全3公演で約13万2000人を動員した。さらに、世界各国・地域の映画館でのライブビューイング（ライブ生中継）や、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたライブ配信も行われ、計194の国と地域の観客が公演を共に楽しんだ。【ライブ写真】ダンサーたちと韓国的な演