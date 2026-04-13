ハム＆燕でプレー…スポーツメンタルコーチの今浪隆博氏が語る“個人目標”の重要性チームスポーツの野球で、勝利と個人成績のどちらを子どもたちには優先させるべきだろうか。日本ハム、ヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとして活躍する今浪隆博氏は、個人の目標設定が重要と説く。チーム目標とは別に、個人が目指すべきものを明確にすることが成長に繋がるという。多くの選手は、個人目標が「すっぽり抜けて