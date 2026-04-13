杉本正氏がプロ5年目に西武から中日にトレード移籍社会人野球・大昭和製紙から西武入りした杉本正氏（野球評論家）は、プロ5年目の1985年、春季キャンプ直前の1月に、大石友好捕手とともに中日へ移籍した。田尾安志外野手と2対1での交換トレードだった。1984年12月の契約更改では球団から「トレードはない」と断言されながら、年が明けてから「覚悟しておいてくれ」に変わったという。西武の2年連続リーグ優勝＆日本一に貢献し