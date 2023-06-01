ブンデスリーガ 25/26の第29節 シュツットガルトとハンブルガーSVの試合が、4月13日00:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ラヤン・フィ