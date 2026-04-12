リーグ戦3試合ぶりにゴールオランダ1部フェイエノールトは4月12日、エールディビジ第30節でNECナイメヘンと対戦。日本代表FW上田綺世がスタメン出場し、前半18分に今季23ゴール目を決めた。試合は前半18分、右サイドからのコーナーキックをFWアニス ・ハジ ムーサが蹴り込むと、上田が相手DFを大きく超えるハイジャンプからヘディングでゴール左上に決めた。ロビン・ファン・ペルシー監督も、上田のゴールにガッツポーズを見せ