【モデルプレス＝2026/04/12】女優の宮崎優（みやざき・ゆう／24 ※「崎」は正式には「たつさき」）が、4月12日からスタートのTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）にポストドクターの宗像桜役として出演する。モデルプレスでは宮崎にインタビューを実施し、共演者から学んだことや日曜劇場に初出演する心境について語ってもらった。【写真】ネトフリ話題作ヒロイン、美ウエストのぞく黒ドレス姿◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」