桜が見頃を迎えている珠洲市で、能登半島地震からの復興を願うイベントが開かれ、多くの人で賑わいました。ことしで3回目となるこの催しは、地域のにぎわいを取り戻そうと開かれています。地元食材を使ったキッチンカーなどが並んだほか、地元団体による創作舞踊や詩吟などが披露され、イベントを盛り上げました。■訪れた人：「楽しいし気分も良くなった！」■訪れた人：「お花見したら気分も和やかになります」訪れた人た