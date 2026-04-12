歌手の美川憲一（79）が12日までに自身のインスタグラムを更新。大物司会者との2ショットをアップした。「ど〜も〜美川よ〜」と書き出した美川。「本日は、告知よ〜」とつづって黒柳徹子とのオフショットをアップした。「写真を見たらわかると思うけど、徹子の部屋に出演するわよ〜」と告知。「4月13日(月)13:00からテレビ朝日にて放送よ〜歌唱もあるから、観るのよ〜」と伝えた。ファンからは「告知、本当にありがとうご